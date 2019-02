Foto: MMC RTV SLO

Po neuradnih informacijah s terena so novomeški poklicni gasilci, ki jim je pri gašenju požara pomagalo pet okoliških prostovoljnih gasilskih društev, do 15. ure požar v glavnini omejili.

Kot je bilo vidno na požarišču, je v požaru povsem zgorelo tudi kombinirano vozilo, na začetku požara pa je bilo slišati dva močnejša poka. Zaposleni v šoli so za Slovensko tiskovno agencijo povedali, da so bili v obratu stroji za predelavo sadja in druga oprema, za katero je novomeška kmetijska šola v zadnjem obdobju namenila približno pol milijona evrov.

Koliko škode je nastalo pri požaru, še ni znano. Poškodovanih ni bilo, ker so počitnice in je bil obrat prazen. Po neuradnih podatkih je bilo v obratu med drugim približno 1.000 litrov naftnega goriva.

Direktor in poveljnik novomeškega gasilsko-reševalnega centra Gregor Blažič je povedal, da so požar do 15.30 omejili na večji objekt površine približno tisoč kvadratnih metrov in da ga imajo pod nadzorom. Ocenil je, da gre za obsežen požar.

Po njegovih besedah je po zdajšnjih podatkih sicer zagorel gradbeni stroj, požar pa se je nato razširil na vso zgradbo. Zagorelo je tudi naftno gorivo, kar je požar še okrepilo, hkrati pa je razneslo nekaj plinskih jeklenk.

Požar gasi 12 poklicnih in 25 prostovoljnih gasilcev iz štirih novomeških gasilskih društev. Če bo treba, bodo v nadaljevanju gašenja poskrbeli za dodatne sile ali njihovo zamenjavo, je še povedal Blažič.