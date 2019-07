Fotografija je simbolična. 15. Avgust 2015 Foto: BoBo

Gorski reševalci in posadka helikopterja Slovenske vojske so skupaj z dežurno ekipo Gorske reševalne službe Brnik truplo pokojnega planinca prepeljali v dolino, piše na portalu uprave za zaščito in reševanje.

Iz Policijske uprave Kranj so pozneje sporočili, da je šlo za slovenskega gornika, ki je umrl zaradi padca pri sestopu z zahtevne planinske poti. Moški, ki je umrl na kraju padca čez skalni skok na melišče, je bil sicer ustrezno opremljen.