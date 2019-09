Požar je pod nadzorom, so sporočili iz Gasilske brigade Ljubljana. Foto: BoBo

V bližini ljubljanske soseske Stegne je popoldne izbruhnil obsežen požar. Najprej naj bi močno počilo, nato pa se je nad območjem začel viti gost črn dim. Kot so za MMC potrdili iz ljubljanske gasilske brigade, je šlo za zahtevnejšo intervencijo, zato je bilo na prizorišče požara poslanih več gasilskih enot, policisti in druge intervencijske službe.

Gasilska brigada Ljubljana, kjer so klic na pomoč prejeli ob 16.25, je že kmalu pozačetku akcije sporočila, da je požar pod nadzorom. Na mestu dogodka pa je poleg Gasilske brigade Ljubljana bilo v akciji še sedem prostovoljnih gasilskih enot, so zapisali na družbenem omrežju Facebook. Po podatkih portala Uprave RS za zaščito in reševanje se je kasneje vključilo še več gasilskih enot, saj je skupaj posredovalo 14 gasilskih društev iz Gasilske zveze Ljubljana.

Gasilci so na prizorišču opazili, da gorijo odpadne gume, stari avtomobili in nevarne tekočine, očividci pa so poročali o eksplozijah, je za TV Slovenija poročal Rok Šuligoj. Požar so gasilci že uspešno pogasili, zato so že na delu policisti, ki ugotavljajo vzrok nesreče. Med stanovalci ni bilo poškodovanih, v intervenciji pa se je lažje poškodoval eden od gasilcev.

V intervenciji sodelujejo Gasilska brigada Ljubljana in še sedem prostovoljnih gasilskih enot. Foto: BoBo

Nihče ni bil poškodovan

Interventne službe policije so kraj zavarovale za zagotovitev varnosti ljudi in premoženja. Po do zdaj zbranih podatkih naj bi gorele pnevmatike, ki jih je imel občan skladiščene ob manjši stanovanjski hiši, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.

Po neuradnih informacijah naj bi zagorelo v barakarskem naselju, kjer naj bi eksplodiralo več plinskih jeklenk. Po prvih informacijah naj ne bi obstajala nevarnost za širšo okolico, sporočajo policisti.

Oviran promet v okolici

Promet v neposredni okolici požara je bil oviran, zaradi dela interventnih služb. Kot je poročal STA, so območje pristojne službe zaprle z vseh strani, tam pa so tudi nastajali prometni zastoji.

Prebivalce pozvali, naj zaprejo okna

Okoliške prebivalce so gasilci in policisti pozvali, naj med trajanjem intervencije zaradi dima preventivno zapirajo okna v stanovanjih in se po nepotrebnem ne zadržujejo na območju v širši okolici požara.

Zagorelo pri Stegnah v Ljubljani