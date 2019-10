Foto: MMC RTV SLO/Sabina Janičijević

Nihče ni poškodovan, so nam potrdili na upravi za izvrševanje kazenskih sankcij. Lani je bilo v vsem letu 17 napadov in poskusov napada na pravosodne policiste, ti sicer že dolgo opozarjajo, da jih je premalo in da so delovne razmere slabe.