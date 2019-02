Za prevoz enega migranta so zahtevali od 50 do 200 evrov. Foto: BoBo

Vodja oddelka za organizirano kriminaliteto na ljubljanski policijski upravi Stojan Belšak je na novinarski konferenci pojasnil, da so že leta 2016 zaznali, da se kriminalna skupina ukvarja z organiziranjem nezakonitega prehajanja meje za tujce. Januarja lani so te sume potrdili in predlagali uvedbo prikritih preiskovanih ukrepov, ki so jih izvajali do letošnjega februarja.

"Zbrali smo dokaze za 19 kaznivih dejanj prepovedanega prehajanja meje in potrdili, da je kriminalna združba prek meje spravila najmanj 73 tujcev iz Afganistana, Pakistana, Iraka in Irana," je povedal Belšak.

V preiskavi štirje Afganistanci in Pakistanec

Preiskavo so sprva vodili proti štirim Afganistancem in enemu Pakistancu, ki pa je bil medtem zaradi zlorabe instituta mednarodne zaščite že izgnan iz Slovenije. Stari so bili od 24 do 32 let, med sabo pa so se povezali prav v Sloveniji, v času pridobivanja zaščite. Nekateri med njimi so sicer status zaščite že prejeli. Četverico iz Afganistana so medtem že privedli pred preiskovalnega sodnika, ki je zanje odredil pridržanje.

S svojimi poznanstvi v ljubljanskem azilnem domu so osumljenci poiskali prosilce za mednarodno zaščito in jim ponudili nadaljevanje poti v Italijo. Za prevoz enega migranta so zahtevali od 50 do 200 evrov, prevoze pa so izvajali prek najetih prevozov, javnih prevozov, pa tudi prek spletnih aplikacij. Nakazila denarja so opravljali prek mednarodnega plačilnega sistema MoneyGram in Western Union Money Transfer.

Težka preiskava zaradi jezikovnih preprek

Sklepni del preiskave je potekal v ponedeljek, ko so kriminalisti izvedli hišne preiskave, v katerih so zasegli dokumente, zapiske, denar in tudi zemljevide z označenimi potmi. "V nadaljevanju bodo vsi zaseženi predmeti ovrednoteni in analizirani s posebnimi postopki, ki zahtevajo specialistična znanja in dolgotrajne forenzične preiskave," je dodal.

Osumljenci so komunicirali v narečju afganistanskega jezika, kar je oviralo preiskavo, saj v Sloveniji ni veliko prevajalcev, ki ta jezik poznajo. Poleg tega pa so pri posameznih prevajalcih zaznali nepravilnosti, saj so ti celo pomagali storilcem, zato so morali zagotoviti prevajalce iz Hrvaške in Avstrije.

Število kaznivih dejanj prepovedanega prehajanja meje narašča

Vodja sektorja za organizirano kriminaliteto na Generalni policijski upravi Tomaž Peršolja je ob tem dodal, da so policisti lani zaznali veliko povečanje problematike nezakonitega prehajanja meje. To je vplivalo tudi na število obravnavanih kaznivih dejanj, saj je bilo v letu 2018 obravnavanih 290, v letu pred tem pa 260 kaznivih dejanj prepovedanega prehajanja meje, za katerega je zagrožena kazen od enega do osmih let zapora in denarna kazen.

Kot je dodal, na področju nezakonitih migracij zaznavajo delovanje tujih organiziranih kriminalnih združb, ki občasno sodelujejo z lokalnimi združbami. Pogosto so prijeti tihotapci ljudi državljani tretjih držav, ki so že pridobili status mednarodne zaščite ali pa so v postopku pridobitve v državah EU-ja.

Lani so sicer v sodelovanju z Europolom in drugimi državami (Hrvaška, BiH, Avstrija, Nemčija, Srbija ter Kosovo) uspešno končali tri preiskave mednarodnih organiziranih kriminalnih združb.