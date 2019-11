Fotografija je simbolična. Foto: Cirila Sever

Policisti in kriminalisti intenzivno zbirajo informacije in opravljajo ogled kraja dogodka, so sporočili s Policijske uprave Koper. Morebitne očividce naprošajo, naj jih pokličejo na telefonsko številko 113 ali anonimni telefon 080 1200.

Več sledi ...