Zlatan Kudić. Foto: MMC RTV SLO

Policija je pred dnevi izdala tiralico, ki jo je za Zlatanom Kudićem razpisalo ljubljansko okrožno sodišče. In vse kaže, da finančna uprava 25 milijonov evrov dolga ne bo nikoli dobila na svoj račun, saj je podjetje izbrisano iz registra. Zlatan Kudić oziroma podjetje Maxicom tako nista več na seznamu davčnih dolžnikov. Ni Kudića, ni več njegovega podjetja in ni več davčnega dolga.

Leta 2013 obljubljal marsikaj, zdaj ga ni

To je izjavil še leta 2013: "Vse, kar bom povedal, bom povedal na sodišču sodnici. Tam sem tudi dolžan povedati. Žal, vam pa ne. [...] Lahko me slikate, lahko me gledate, vam, novinarjem, pa se bom zadržal izjav. Da ne bi bili užaljeni. Ko bo pa pravi trenutek, se bomo potem pogovarjali."

A pred tedni, ko so na sojenju prišli do zaključnih besed, je nehal hoditi na sodišče. Specializirano tožilstvo je predlagalo odreditev pripora, ki ga je sodišče tudi odredilo in razpisalo tiralico. Kje je Kudić, torej ni znano. Neuradno je sicer slišati, da naj bi imel povezave v Bosni in Hercegovini.

Konkreten primer je pravi pokazatelj neustrezne zastarele kazensko-procesne zakonodaje, obtoženim omogoča izogibanje in zavlačevanje kazenskih postopkov, razočaranja nad razpletom ne skrivajo na tožilstvu.

Furs je zdaj upnik

Tožilstvo Kudiču in še dvema soobtoženima tožilstvo očita davčno utajo, pranje denarja in uničevanje poslovnih listin. Izdajal naj bi fiktivne račune, nato pazahteval preplačan DDV v skupni vrednosti 25 milijonov evrov.

Gre za 25 milijonov evrov davčnega dolga, ki si ga je pred leti nabralo njegovo podjetje Maxicom, ki je od leta 2012 v stečaju.

"Če gre nek dolžnik v stečaj, potem postopke izvršbe vodi sodišče in ne več finančna uprava," je povedal Stojan Glavač s Fursa.

A terjatve nikoli niso bile poplačane, nam je potrdil stečajni upravitelj Maxicoma, Simon Prelogar.

Kudić na sodišču. Foto: MMC RTV SLO

Tudi podjetja ni več

Maxicom je bil leta 2017 izbrisan iz sodnega registra. Izbrisanega podjetja pa ni mogoče terjati, še pravi stečajni upravitelj. Dolgove bi Furs lahko terjal v kazenskem postopku kot premoženjski zahtevek. A vprašanje je, ali bo Kudić še kdaj dosegljiv za slovensko sodišče in ali uradno sploh ima kaj premoženja.

Furs sicer redno objavlja davčne dolžnike. Kako pa je država uspešna pri izterjavi?

Furs poudarja vse večjo učinkovitost izterjave skozi čas. Foto: BoBo

Kdo še dolguje Fursu

Kar tri podjetja Fursu dolgujejo od 10 do 20 milijonov evrov. To so Retis, HTC DVA (v stečaju) in Vegrad (v stečaju). Natančni zneski sicer niso znani, saj jih Furs ne sme objaviti. Je pa jasno, da sta kar dve podjetji med trojico v stečaju, kar je slab obet za Furs.

Od milijona do desetih milijonov pa Fursu dolguje skoraj 70 podjetij in spet jih je večina v stečaju, med drugim Merkur, Mura in AHA Mura, pa še Javor Pivka.

Skupaj Fursu dolguje več kot 15.000 dolžnikov. "Njihov dolg znaša 938 milijonov evrov. Mogoče bi izpostavil, da se ta dolg znižuje v primerjavi z istim obdobjem preteklega leta se je zmanjšal za 62 milijonov evrov. [...] V finančni upravi vsako leto več sredstev izterjamo s strani dolžnikov. Primer: v lanskem svetu smo izterjali več kot pol milijarde evrov sredstev, kar predstavlja za 65 milijonov več kot leto poprej," je povedal Glavač.

Pa so na finančni upravi s tem zadovoljni? Sicer priznavajo, da so pri nekaterih dolžnikih manj učinkoviti, saj pogosto nimajo česa izterjati. Ni skrivnost, da mnogi premoženje ali prepišejo, gredo v osebni stečaj, ali pa premoženje skrivajo v tujini. Prav tem Furs namenja posebno opozorilo, in sicer, da iz leta v leto dobivajo iz tujine boljše podatke in da torej bančni računi v tujini za Furs niso več težava in da dolgove lahko terjajo tudi s teh računov.