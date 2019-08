Prebežnike so tihotapili z avtodomom iz Hrvaške v Slovenijo. Foto: Radio Koper

Prvi mož celjskih kriminalistov Damijan Turk je pojasnil, da so preiskavo začeli decembra lani. Osumljeni člani kriminalne združbe, stari od 22 do 37 let, so v času od začetka preiskave decembra lani do avgusta letos, v sodelovanju z več neznanimi storilci z območja Slovenije ali tujine, organizirali in vodili del mednarodne kriminalne združbe, ki se je ukvarjala z nezakonitim prevažanjem prebežnikov iz Hrvaške prek Slovenije v Italijo.

Na tej relaciji so prepeljali ali organizirali prevoze 279 ljudi, od katerih so jih 151 na območju Slovenije, Hrvaške in Italije identificirali.

Večinoma je šlo za državljane Iraka, Irana, Pakistana, Afganistana, Indije in Kitajske, je dejal Turk in dodal, da so za prevoznike uporabljali predvsem ljudi z družbenega dna, pogosto tudi odvisnike od prepovedanih drog. Prebežnike so prevažali v osebnih in kombiniranih vozilih, nekateri tudi brez vozniških dovoljenj, ter z vozili tudi bežali pred policijo in tako ogrožali življenja prebežnikov.

Kot posebnost je Turk navedel, da so tihotapci najeli avtodom za šest ljudi, v njem so potem prevažali 24 ljudi. Vozniki so za prevoz zaračunavali od 250 do 500 evrov, prebežniki pa so morali za pot do Italije odšteti 2.000 evrov, v nekaterih primerih pa tudi 3.000 evrov.

Med preiskavo so kriminalisti ugotovili tudi, da so posamezni člani kriminalne združbe opravljali kazniva dejanja še s področja prepovedanih drog. Preprodajali so predvsem kokain, heroin in konopljo, zaradi česar jih bodo pet ovadili še zaradi sumov storitve kaznivih dejanj neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami. Turk je tudi poudaril, da je bil eden od osumljencev ob prijetju oborožen s strelnim orožjem, pripravljenim za uporabo, pri drugem osumljenem pa je bilo strelno orožje najdeno med hišno preiskavo, kar kaže na to, da je šlo za resno in nevarno kriminalno združbo.

Ogrožanje življenj prebežnikov

Vodja oddelka za kriminalne združbe v sektorju za organizirano kriminaliteto na Generalni policijski upravi Uroš Lavrič je pojasnil, da je bilo v preteklem obdobju zaznano več primerov, ko so tihotapci ljudi s svojim brezkompromisnim ravnanjem ogrožali življenja prebežnikov. Ob tem je postregel s podatkom, da so v zadnjem mesecu zaznali šest primerov prijetih tihotapcev, ki so v kombiniranih vozilih prevažali od 31 pa do 47 ljudi.

Nove policijske metode

Dodal je tudi, da kriminalistična policija skladno s povečano problematiko nezakonitih migracij prilagaja svoje delovanje, tudi z uvajanjem novih načinov dela. Na posameznih policijskih upravah so bile tako ustanovljene delovne skupine za preiskovanje kaznivih dejanj prepovedanega prehajanja državne meje ali ozemlja države.

Lavrič je še postregel s podatkom, da so od januarja do julija letos zaznali 251 primerov prepovedanega prehajanja meje, kar je 45 odstotkov več kot v enakem obdobju lani. Slovenska policija je lani obravnavala 153 dogodkov, v katerih je bilo prijetih 218 tihotapcev ljudi. Od začetka letošnjega leta pa je bilo obravnavanih 192 primerov, prijeli pa so 273 tihotapcev s 1.554 prebežniki.

Višji policijski inšpektor na Generalni policijski upravi Marjan Štubljar je dejal, da pri odkrivanju prebežnikov uporabljajo vso razpoložljivo opremo, kot so helikopterji, termovizije, brezpilotni letalniki in videonadzorni sistemi. Prav tako je policija začela testirati kamere za snemanje podvozja vlakov in tovornih vozil, ker ugotavljajo primere prebežnikov, ki se skušajo mejni kontroli izogniti skriti v podvozjih vlakov in tovornih vozil.