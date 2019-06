Sporočilo na prikazni strani spletnega foruma Darkode, potem ko ga je v operaciji Shrouded Horizon (zakrito obzorje, op. a.) zasegla policija. Foto: Wikipedia

Obtožnice so vložene proti 32-letnemu Matjažu Škorjancu iz Maribora, 35-letnemu Mentorju Leniqiju iz Gorišnice, 40-letnemu Florenciu Carro Ruizu iz španske Vizcayje in 26-letnemu Američanu Thomasu McCormicku.

Američana so aretirali, trije tujci pa so še na prostosti, čeprav je sodišče izdalo naloge za njihovo aretacijo.

Zapečatene obtožnice so bile vložene že 4. decembra lani, McCormicka pa so aretirali 10. decembra. Obtoženim v primeru obsodbe grozi do 50 let zaporne kazni.

Zloglasni hekerski forum Darkode

McCormick naj bi bil zadnji administrator hekerskega foruma Darkode, ki ga je ustanovil in kot prvi upravljal Škorjanc, leta 2015 pa so ga zaprli.

Ta na temnem spletu skriti forum hekerjev za razvijanje, trgovanje in delitev hekerskih programov, informacij in idej je bil zaprt leta 2015 v veliki mednarodni policijski operaciji Shrouded Horizon (zakrito obzorje), ki je potekala v 19 državah. Policisti so preiskali ali zaprli 70 članov elitnega hekerskega foruma.

Žrtvam so obtoženi štirje hekerji povzročili za 4,5 milijona dolarjev škode. Foto: Reuters

Žrtvam povzročili za 4,5 milijona dolarjev škode

Nove obtožnice navajajo, da so obtoženi v času od septembra 2008 do decembra 2013 svojim žrtvam, ki so jim pokradli zasebne podatke, med drugim o bančnih računih in kreditnih karticah, povzročili za 4,5 milijona dolarjev škode. Obtožnica jih bremeni kriminalnega združevanja, bančnih prevar, vdorov v računalnike, kraje identitete, računalniških vdorov in izsiljevanja.

Škorjanca obtožujejo, da je ustvaril program Butterfly (mariposa, metulj) Bot ali BFBOT in ga prodajal na Darkode, kjer ga je oglaševal kot program, ki lahko ukrade gesla za spletne finančne storitve uporabnikom Internet Explorerja in Firefoxa. Ta program naj bi bil sposoben spreminjati tudi elektronske zapise.

Nova oblika Darkoda na navadnem spletu?

Ameriška revija Forbes je poročala, da zdaj že deluje nova oblika Darkode, vendar na običajnem spletu, in naj bi imela 12.000 članov, ki trgujejo s programi in informacijami za računalniške vdore ter krajo informacij s kriptovalutami, da se izognejo sledenju.