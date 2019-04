Policija proučuje sum storitve kaznivega dejanja. Foto: BoBo

Po poročanju Sveta in 24ur ga je lastnik več tednov pustil brez hrane in vode ter ga tako izstradal do smrti.

Predsednik društva Srce za bulle Simon Mihorič je za 24ur dejal, da je najemnik v stanovanju prebival s štirimesečnim kužkom. Ker moškega več tednov ni bilo na spregled, zamujal je s plačili, iz stanovanja pa je smrdelo, se je lastnica oziroma njen partner odločil vdreti in zamenjati ključavnico na vratih. Takrat je našel poginulega psa, ki je ležal v svojih iztrebkih, njegovega lastnika, čigar ime je znano, ni bilo nikjer.

Primer preiskujejo tudi celjski policisti, ki sprva o primeru niso vedeli nič. Na Policijski upravi Celje so potrdili, da je stanovanje v Rogatcu. Policisti bodo razgovore opravili s sosedi in vsemi, ki bi utegnili kaj vedeti. Preiskujejo tudi sum storitve kaznivega dejanja mučenja živali.