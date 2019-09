Mišič bo kazensko ovadil nekdanjo tajnico. Foto: BoBo

Koprsko tožilstvo je zavrglo kazensko ovadbo, ki jo je zoper tedanjega direktorja koprskega komunalnega podjetja Marjetica Gašparja Gašparja Mišiča vložila njegova tajnica. Obtožila ga je, da jo je spolno nadlegoval.

Zaradi suma kršenja spolne nedotakljivosti z zlorabo položaja in šikaniranja uslužbenke je policija opravila skrbno preiskavo. Zaslišala je trideset prič, ki jih je predlagala domnevna oškodovanka, po naših informacijah izpovedi večine niso bile v njeno korist. Na koncu je tožilstvo zavrglo vse obtožbe zoper Mišiča.

Mišič: To so bile politične igrice Borisa Popoviča

Mišič je tak razplet pričakoval, pravi, da je zdaj tudi uradno jasno, da so bile vse obtožbe na njegov račun izmišljene in da je šlo za nizkotno in podlo ravnanje. "Akterjem te zgodbe ni bil pomemben razplet, ker je zanj treba imeti dokaze, ampak so ciljali na trenutne politične potrebe za lokalne volitve," je Mišič komentiral razplet za Televizijo Slovenija.

"Gospa je bila žrtev politične manipulacije nekdanjega župana, takrat županskega kandidata, ki ga je podpirala, v zameno pa si je obetala osebne koristi," je prepričan Mišič, ki še pravi, da je "nauk zgodbe ta, da se ne izplača iti tako pokvarjenih iger". Mišič je bil na zadnjih volitvah Popovičev protikandidat.

Ovadba za krivo ovadbo

Mišič se ne namerava ustaviti, zoper svojo nekdanjo tajnico pripravlja ovadbo za krivo ovadbo, tudi "v poduk vsem, ki bi na podoben način hoteli škodovati drugim".

Tožilstvo je sicer ovrglo tudi kazensko ovadbo zoper domnevno oškodovanko, ki jo je Mišič obtožil, da laže. Njen odziv bomo objavili takoj, ko ga bomo pridobili.