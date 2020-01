Foto: BoBo

Po navedbah PU Maribor je 70-letni Mariborčan v Prelogah naložil drva na prikolico, ki je bila pripeta k neregistriranemu traktorju, in odpeljal po gozdni vleki. Ko je pripeljal do strmega pobočja, je traktor spredaj privzdignilo, najverjetneje zaradi teže prikolice in ga obrnilo.

Na traktorju ni bil nameščen varnostni lok, zato je voznika traktor ukleščil pod seboj.

Pokojnika so pod traktorjem našli šele torek popoldne. Gasilci so kraj dogodka zavarovali, traktor dvignili in izpod vozila potegnili preminulega voznika ter ga predali reševalcem. Na vozilu so odklopili akumulator in nevtralizirali nekaj izteklega goriva, so sporočili z uprave za zaščito in reševanje.

Policisti niso ugotovili znakov kaznivega dejanja, pristojnemu tožilstvu bodo podali poročilo, so še zapisali na policiji.