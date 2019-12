Poškodovali so se trije ljudje. Foto: BoBo

Do prihoda gasilcev so pravosodni policisti gorečo vzmetnico v zaporniški celici že pogasili.

So pa reševalci morali v UKC Maribor prepeljati poškodovanega obsojenca in dva pravosodna policista, ki sta se pri gašenju nadihala dima, sporočajo z Uprave za zaščito in reševanje.