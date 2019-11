Nesreča se je zgodila, ko je traktorist zapeljal s poti na brežino. Fotografija je simbolična. Foto: Pixabay

Nesreča se je zgodila v Novi vasi pri Ptuju, ko je voznik traktorja s pripeto prikolico med vožnjo po javni poti zapeljal izven vozišča na brežino in padel pod premikajoče se vozilo.

Pri tem je bil tako hudo poškodovan, da je umrl na kraju nesreče, so še pojasnili policisti. Posredovali so tudi gasilci, ki so reševalcem pomagali pri odstranjevanju traktorja s ponesrečenca, pa piše na spletni strani uprave za zaščito in reševanje.