Ustavno sodišče je dečkoma iz Velenja dodelilo kolizijskega skrbnika. Foto: BoBo

Kot je nedavno poročal časopis Večer, je ustavno sodišče dečkoma, za katera je po nasilni smrti njune mame do odhoda v rejništvo skrbela njuna babica iz Koroške, dodelilo kolizijskega skrbnika, in sicer zaradi zagotovitve njune pravice do izjave. Ustavno sodišče naj bi po navedbah Večera tak sklep obrazložilo s tem, da je bil Center za socialno delo Velenje aprila 2017 določen za skrbnika dečkoma v sodnih postopkih, pred tem pa je kot pristojni CSD glede na prebivališče otrok izvajal naloge, povezane s sprejetjem ukrepov za zavarovanje koristi mladoletnih otrok. Ker ni mogoče izključiti kolizije CSD-ja v tem postopku, naj bi ustavno sodišče odločilo, da je izkazana potreba, da otroka v postopku z ustavno pritožbo zastopa posebni kolizijski skrbnik, je poročal Večer.

Po informacijah STA-ja je bil za kolizijskega skrbnika določen znani slovenski odvetnik, ustavno sodišče pa ga je imenovalo zato, da bo postopek tekel pravno korektno. Naloga kolizijskega skrbnika bo, da bo zastopal interes otrok v obravnavi ustavne pritožbe. Ustavno pritožbo je na ustavno sodišče naslovila babica dečkov, ki je prepričana, da so ji bile v postopkih glede rejništva kršene človekove pravice na njeno škodo in škodo vnukov. Ustavno sodišče je zadevo sprejelo v obravnavo in jo bo obravnavalo prednostno. "Zadeva bo morebiti še obravnavana pred počitnicami, skoraj prepričan pa sem, da odločitve pred poletjem ne bo," je še pojasnil generalni sekretar sodišča Sebastian Nerad.

Zgodba nekajletnih dečkov sega v konec leta 2015, ko je njuno mater v Velenju umoril njen partner, za dečka pa sta nato skrbela stara starša po materini strani iz Koroške. Konec marca 2016 so predstavniki CSD-ja Velenje bratca proti volji starih staršev namestili v rejništvo, kjer sta vse od takrat.

Upravno sodišče v Mariboru je na začetku lanskega leta zavrnilo tožbo, ki jo je babica velenjskih dečkov vložila proti državi, ker ji ministrstvo za delo aprila 2016 ni dalo dovoljenja za opravljanje rejniške dejavnosti. Babica je bila nato neuspešna tudi s pritožbo na vrhovno sodišče, saj to o zadevi ni odločalo, ker ne gre za pomembno pravno vprašanje.