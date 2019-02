Vidra je mednarodno zaščitena živalska vrsta. Foto: EPA

Član društva za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (DOPPS) je med popisom vodnih ptic na območju vodotoka Jezernice na začetku februarja našel past, ki je bila namenjena lovu na vidro. O najdbi je obvestil kranjske kriminaliste, ki so zadevo dokumentirali, past zasegli in zadevo predali inšpektorju za lovstvo in ribištvo.

Vidra je redka in ogrožena živalska vrsta, ki je v Sloveniji zavarovana z zakonom o ohranjanju narave in z uredbo o zavarovanih prostoživečih živalskih vrstah. "Kot domorodna vrsta je predmet okoljske odgovornosti in enako velja za njen habitat," so zapisali na Inštitutu za ohranjanje naravne dediščine Lutra.

Po podatkih Inštituta Lutra ne gre za prvi primer, ko lastniki ribnikov in ribogojnic poskušajo vidro ujeti s pastmi ali jo ustreliti. Društvo je v preteklosti zaznalo tudi ubijanje številnih ribojedih vrst ptic ob različnih ribogojnicah v Sloveniji. Skrb vzbujajoče se jim zdi, da je bila past nastavljena na objektu, ki ga upravlja ribiška družina. Ob tem se sprašujejo, kaj se na tem območju dogaja tudi z ribojedimi pticami, kot sta siva čaplja in vodomec.

Past, ki so jo nastavili blejski ribiči. Foto: PU Kranj

Ribiči: Ne gre za lov na vidre

Predsednik Ribiške družine Bled Samo Novak na drugi strani zagotavlja, da pasti niso kupili, da bi lovili vidre. "Ne vem, kako vedo, da je to past za vidre. Mi smo past kupili popolnoma legalno v trgovini," je dejal Novak in pojasnil, da so sredi decembra opazili, da jim v ribogojnici nekaj žre ribe. Ker so želeli ugotoviti, kaj se dogaja, so namestili kamero in v tem času ujeli od 10 do 15 mačk in nič drugega.

"Ujeli nismo nobene vidre, niti je nismo videli na kameri," je poudaril Novak in povedal, da imajo sicer podatke iz drugih delov Slovenije, da se vidre pojavljajo. Na tem območju v potoku Mišca, kjer je ribogojnica blejske družinske hiše, pa je ni videl nihče. Opazili so jo le pri Savi Bohinjki, ne pa v iztoku v Blejsko jezero.

Policisti niso našli sumov kaznivega dejanja

Na Policijski upravi (PU) Kranj so pojasnili, da so z do zdaj zbranimi ugotovitvami seznanili Inšpektorat RS za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo. Suma, da bi bilo storjeno kaznivo dejanje, pa glede na zbrana obvestila niso ugotovili. Z inšpektorata pojasnil oziroma ugotovitev še niso posredovali.