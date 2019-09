Mamila je tujec skušal pretihotapiti v kovčku. Foto: Policija

Brniški policisti so kaznivo dejanje zaznali v okviru rednega dela pri zelo temeljitem izvajanju mejne kontrole, so še zapisali na PU-ju Kranj. Heroin, ki so ga našli v posebej prirejenem kovčku, bi bil na črnem trgu pri prodaji "na veliko" vreden med 60.000 in 80.000 evri, pri ulični prodaji pa še bistveno več.

Tujca so pridržali in ga s kazensko ovadbo privedli na pristojno sodišče, so sporočili s Policijske uprave Kranj. Grozi mu zaporna kazen od enega do desetih let.