Še nekaj minut prej so za mizo na terasi sedeli gostje ... Foto: MMC RTV SLO

"Ob 23.43 so v Kranjski Gori posredovali gasilci PGD Kranjska gora in GARS Jesenice, ker se je zgodila prometna nesreča. Osebno vozilo je zapeljalo v gostinski lokal," je zapisano na spletni strani Uprave za zaščito in reševanje.

"V nesreči je bila poškodovana ena oseba iz vozila, ki je tudi ostala v vozilu ujeta. Gasilci so kraj dogodka prometno in požarno zavarovali, s tehničnim posegom so nezavestno osebo rešili iz vozila in oskrbeli do prihoda reševalcev NMP Jesenice. Nato so na vozilu odklopili akumulator in vozilo izvlekli s pomočjo dvigala," dodajajo.

Gostinski lokal je bil poln

Bolj kot te vrstice pa razsežnost nesreče razkrijejo podobe razdejanja, ki bi lahko imelo še veliko hujše posledice. Vozilo je namreč zapeljalo na teraso priljubljenega gostinskega lokala, ki je ob koncih tedna običajno poln, med vrhunci zimske in poletne sezone pa se tam kar tre ljudi.

Tudi v soboto zvečer je bila tam glasba v živo, vendar je slabo vreme pripomoglo, da se je večina gostov zadrževala v lokalu, ko je počilo. Kljub vsemu je bilo tudi zunaj na terasi precej ljudi, predvsem motoristov, saj ob Baškem jezeru (Faaker See) v sosednji Avstriji v teh dneh poteka tradicionalno srečanje harley davidsonov.

Vozilo so gasilci z dvigalom izvlekli. Foto: MMC RTV SLO

"Ravno za to mizo, ki jo je avtomobil podrl, je še pred nekaj minutami sedel nekdo. Druge mize, za katerimi so bili gostje, je komaj zgrešil. Če bi zapeljal le malo bolj v desno, bi lahko podrl nosilno konstrukcijo terase in vse to bi padlo ljudem na glavo," so za MMC pretreseni pripovedovali očividci nesreče.

Po neuradnih informacijah voznik ni bil domačin ali turist, ampak eden izmed sezonskih delavcev v mestu.

Med gosti ni bilo poškodovanih

"Včeraj pozno zvečer je voznik v Kranjski Gori trčil v del terase gostinskega obrata in pri tem zadel še parkirano vozilo. Po do zdaj zbranih podatkih je bil poškodovan samo povzročitelj nesreče. Dobil je hude telesne poškodbe. Postopek še poteka," pa so danes zjutraj sporočili iz Policijske uprave Kranj.