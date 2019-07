Požar je stanovanje v celoti uničil. Foto: BoBo

Požar so pogasili mariborski poklicni in prostovoljni gasilci. Reševalci so enega človeka prepeljali v UKC Maribor na preventivni pregled zaradi vdihavanja dima.

Policisti ogled kraja dogodka še opravljajo, v požaru pa je po nestrokovni oceni nastalo za okoli 60.000 evrov materialne škode, so sporočili iz Policijske uprave Maribor.