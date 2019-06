V morju pri Šibeniku našli truplo 58-letnega Slovenca

Zagreb, Šibenik - MMC RTV SLO, STA

Šibenik. Foto: MMC RTV SLO/Kaja Sajovic

Hrvaške reševalne službe so v torek popoldne v morju pri Šibeniku našle truplo moškega. Potrdili so, da gre za pogrešanega 58-letnega Slovenca, ki so ga iskali od nedelje.