"Ob 11.30 je v Gregorčičevi ulici v Murski Soboti zagorela stanovanjska hiša. Požar, ki je uničil del ostrešja, hodnik in kuhinjo so pogasili gasilci PGD Murska Sobota, Černelavci, Rakičan in Bakovci. Gasilci so varovali tudi ogroženo sosednjo stanovanjsko hišo. Starejši gospe, ki se je nadihala dima, so ponudili pomoč reševalci NMP Murska Sobota," so sporočili z uprave za zaščito in reševanje. Gospo so odpeljali v bolnišnico, a je po pojasnilih policije z njo vse v redu.

Foto: MMC RTV SLO/Maja Ikanović