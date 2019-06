Policisti so o dogodku obvestili vse policijske postaje in tudi italijanske varnostne organe. Foto: BoBo

Kot so sporočili s PU-ja Koper, so jih v soboto obvestili o vlomu v kletne prostore stanovanjske hiše na Pomjanu. V kleti je neznani storilec vlomil v omaro, v kateri je imel oškodovanec shranjeno orožje, in sicer pet lovskih pušk, dve lovski pištoli, 200 kosov streliva in lovske obleke.

Na dvorišču hiše je neznanec pregledal tudi notranjost odklenjenega osebnega avtomobila, iz katerega pa ni vzel ničesar.

Zaradi zagotavljanja varnosti občanov in policistov na terenu so o tatvini orožja nemudoma obvestili vse policijske postaje na območju Slovenije, zaradi bližine državne meje pa tudi italijanske varnostne organe. Policisti in kriminalisti zbiranje obvestil nadaljujejo, so še zapisali na PU-ju Koper.