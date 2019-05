Policija še ugotavlja okoliščine dogodka. Foto: BoBo

Ta je neprijavljen bival pri najemniku stanovanja, kjer je prišlo do streljanja. Sumijo ga povzročitve splošne nevarnosti.

Policija zbiranje obvestil in preverjanje drugih okoliščin dogajanja še nadaljuje in bo več podatkov sporočila v prihodnjih dneh, so še povedali v sporočilu Policijske uprave Celje.