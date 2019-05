Zagorelo je v občini Krško. Foto: Reuters

Obveščevalni center je ob 23.13 prejel obvestilo, da v Črešnjicah nad Pijavškim gori stanovanjska hiša. Požar, ki je objekt uničil v celoti, so omejili in pogasili gasilci PGE Krško in PGD Veliki Trn.

Po prvih ugotovitvah naj bi ogenj izbruhnil na štedilniku v kuhinji in se nato razširil in uničil celoten objekt. Po nestrokovni oceni je nastalo za okoli 40.000 evrov škode, so sporočili s Policijske uprave Novo mesto. Po končani preiskavi bodo kriminalisti z ugotovitvami seznanili pristojno tožilstvo.