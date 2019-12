Po do zdaj zbranih obvestilih je 46-letni voznik osebnega vozila zaradi vožnje z neprilagojeno hitrostjo trčil v zadnji del prikolice tovornega vozila, ki ga je pred njim z zmanjšano hitrostjo zaradi gostote prometa vozil 40-letni državljan Bosne in Hercegovine.

Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil o okoliščinah nesreče. O vseh ugotovitvah bodo obvestili pristojno okrožno državno tožilstvo.

Tudi po odstranitvi posledic je ostal zastoj do priključka Nove Jarše. Za potovanje iz smeri Štajerske proti Primorski in Gorenjski pa so na Prometnoinformacijskem centru priporočali vzhodno in južno ljubljansko obvoznico.