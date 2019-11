Foto: BoBo

Kot so sporočili iz PU-ja Celje, prvi podatki kažejo, da voznik osebnega vozila, ki je vozil iz smeri središča Šentjurja in se vključeval na glavno cesto, ni ustavil pri znaku stop in je zavil v levo na glavno cesto, pri čemer je vanj trčil voznik tovornega vozila, ki je pravilno pripeljal iz Šmarja pri Jelšah.

V trčenju se je 69-letni voznik osebnega vozila tako hudo poškodoval, da je na kraju nesreče umrl.

Letos je v prometnih nesrečah na območju Policijske uprave Celje umrlo dvaindvajset ljudi, lani v istem obdobju enajst.