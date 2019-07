Voznik osebnega vozila je zapeljal na nasprotni pas. Foto: BoBo

Po prvih podatkih je prometno nesrečo povzročil voznik osebnega avtomobila, 62-letni državljan Češke, ki je vozil proti Jelšanam in na sredi blagega desnega ovinka zapeljal preko sredinske črte na nasprotno stran. Pri tem je čelno trčil v motor, ki ga je vozil 47-letnik iz okolice Ljubljane.

Motorista so na kraju dogodka oživljali in ga odpeljali v ljubljanski klinični center, kjer je opoldan umrl. Z njim se je vozila tudi 35-letna sopotnica, ki pa so jo odpeljali v izolsko bolnišnico, so sporočili s koprske policijske uprave. Povzročitelja nesreče bodo kazensko ovadili.