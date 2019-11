Reka Kolpa je na številnih točkah globoka in neugodna za prečkanje. Foto: BoBo

Kriminalisti in policisti so opravili ogled kraja, o dogodku so obvestili dežurnega preiskovalnega sodnika in okrožno državno tožilko. Točen vzrok smrti bodo ugotovili s sanitarno obdukcijo. Za pomoč pri ugotavljanju identitet so kriminalisti že zaprosili tuje varnostne organe, so v sporočilu za javnost zapisali na Policijski upravi (PU) Novo mesto.

Na območju novomeške policijske uprave so sicer v zadnjih 24 urah prijeli 21 tujih državljanov, ki so nezakonito prestopili mejo med Hrvaško in Slovenijo.

Krški policisti, ki varujejo zeleno mejo, so v četrtek zjutraj v Kostanjevici na Krki prijeli državljana Pakistana, ki je nezakonito prišel v Slovenijo. Črnomaljski policisti so v Ručetni vasi prijeli državljana Afganistana in Pakistana, ki sta v Slovenijo vstopila izven mejnih prehodov. Pri Zapudju so popoldne prijeli dva državljana Irana. Šentjernejski policisti so skupaj z novomeškimi na območju Cerovega Loga prijeli 15 državljanov Sirije in državljana Iraka.