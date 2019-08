Nesreča se je zgodila okoli 10. ure, preiskava vzroka nesreče pa še poteka, zato je železniška proga proti Celju oziroma Mariboru še vedno zaprta. Slovenske železnice so po nesreči za potnike organizirale nadomestni avtobusni prevoz. Kot je pojasnil generalni direktor Slovenskih železnic Dušan Mes, bo relacija spet prevozna predvidoma okoli 17. ure.

Uradni preiskovalci ministrstva za infrastrukturo še na terenu. Tudi iz Policijske uprave Celje so kmalu po nesreči sporočili, da policisti in kriminalisti opravljajo ogled nesreče in zbirajo obvestila. Strokovnjaki Slovenskih železnic, ki so že preverili stanje, pa so ugotovili, da vzrok nesreče ni bila napaka na infrastrukturi.

Po Mesovih besedah je bila napaka najverjetneje na vagonih. Ob tem je dodal, da v mednarodnem potniškem in tovornem prometu za vagone skrbijo prevozniki sami, tehnično pa jih pregledujejo na cilju. "Treba bo počakati, ali je bila napaka na teh dveh vagonih, ki sta iztirila, ker naslednji štirje, ki so bili v naši lasti, niso iztirili," je izpostavil.

Na vlaku iz Ljubljane proti Madžarski je bilo okoli 200 potnikov, najpomembneje pa je, da nihče ni bil poškodovan, je dejal Mes. Škoda po njegovih ocenah ni velika, nastala je predvsem na infrastrukturi in bo najverjetneje znašala okoli pol milijona evrov. "Pri vsaki taki zadevi na železnicah je cena precej visoka," je pojasnil. Za škodo bo odgovarjal povzročitelj nesreče. "Vsak prevoznik ima svoje zavarovalne police in glede tega nikoli ni težav," je še pojasnil Mes.