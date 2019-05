Domačin se je s prižgano motorno žago postavil pred vozeči avtomobil in začel groziti. Foto: Pixabay

Do incidenta je prišlo, ko se je 73-letnik z avtom vračal domov s svoje parcele, na pot pa mu je stopil domačin s prižgano motorno žago in začel mahati proti avtomobilu. Potem ko mu je 68-letnik poškodoval vetrobransko steklo avtomobila, je oškodovanec odprl okno na voznikovi strani vozila ter moškega vprašal, kaj želi. Ta pa je, s še vedno prižgano žago, segel skozi okno v notranjost avtomobila in oškodovancu zagrozil, da mu bo prerezal vrat.

Voznik se je prestrašil in takoj speljal ter nadaljeval pot proti domu, na srečo pa se ga motorna žaga ni dotaknila. Policisti bodo osumljenca kazensko ovadili pristojnemu tožilstvu, so sporočili iz PU-ja Maribor.