Foto: PU Koper

Foto: PU Koper

Policisti so bili o dogodku obveščeni ob 3.40 ponoči. Ugotovili so, da so neznani storilci z eksplozijo povzročili poškodbe bankomata, gmotna škoda pa je nastala tudi na stavbi trgovine.

Dogodek preiskujejo kot kaznivo dejanje velike tatvine in kaznivo dejanje povzročitev splošne nevarnosti.

Policija prosi vse, predvsem občane iz Senožeč in okolice, naj na interventno številko 113 ali anonimni telefon policije 080 1200 sporočijo vse, kar bi lahko bilo povezano z eksplozijo.

Aprila podoben dogodek v Divači

Podobno razstrelitev so neznanci izvedli tudi v Divači sredi aprila. Primer še ni zaključen, preiskava pa intenzivno poteka, so še sporočili s PU Koper.