Policija je pridržala 21-letnika, ki so ga v zadnjih letih velikokrat obravnavali zaradi različnih kaznivih dejanj. Foto: BoBo

Na številki 113 so v četrtek zjutraj sprejeli več klicev na pomoč, v katerih so omenjali fizično nasilje in orožje. Kot so pojasnili na policiji, so pridržali 21-letnega nasilneža, ki naj bi oborožen s sekiro najprej razbil vrata, vstopil v hišo ter med kričanjem in pretepanjem tudi z uporabo solzivca poškodoval pet ljudi. Ena oseba je bila odpeljana v bolnišnico.

Osumili so ga storitve kaznivih dejanj nasilništva, groženj, poškodovanja tuje stvari, nedovoljene proizvodnje in prometa z orožjem, kršitve nedotakljivosti stanovanja. Policisti so zasegli plinski razpršilec in dve palici, morebitno drugo orožje še iščejo.

Nasilneža so v zadnjih letih 75-krat ovadili zaradi različnih kaznivih dejanj, ga več kot 15-krat obravnavali zaradi različnih kršitev javnega reda in miru ter več kot 20-krat zaradi različnih prometnih prekrškov, so še navedli na policiji.