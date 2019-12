Prometna nesreča se je zgodila okoli desete ure zvečer. Foto: BoBo

V trčenju dveh osebnih vozil sta umrla 32-letni voznik in njegov 26-letni sopotnik. Voznik drugega vozila je huje poškodovan in so ga reševalci odpeljali v celjsko bolnišnico. Preiskava še poteka.