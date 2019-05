Policisti so čez vikend prijeli več kot 120 prebežnikov, ki so ilegalno prestopili mejo. Foto: BoBo

Ljubljanski policisti so med opravljanjem nalog varovanja državne od petka do danes prijeli 24 tujcev, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Med njimi je bilo 11 Alžircev, dva Kitajca, trije Turki, šest Iračanov, Maročan in Senegalec. Prijeli so jih na območju Ribnice, Kočevja in Ljubljane, so sporočili s Policijske uprave (PU) Ljubljana.

Omenjenih šest Iračanov so policisti odkrili v vozilu italijanskih registrskih tablic, ki so ga opazili in ustavili v nedeljo okoli 23.40. Vozilo so ustavili, pri tem pa ugotovili, da ga je vozil Albanec, kateremu so odvzeli prostost. Trenutno še zbirajo obvestila v zvezi s kaznivim dejanjem prepovedanega prehajanja meje, osumljenca bodo s kazensko ovadbo privedli k preiskovalnemu sodniku.

Mariborski policisti pa so v četrtek prijeli državljana Kosova in Albanije, ki sta v bližini Postaje mejne policije Gruškovje skušala nedovoljeno vstopiti v našo državo. Oba so po zaključenih postopkih že predali hrvaškim varnostnim organom.

Policisti so prijeli tudi več tihotapcev ljudi. Foto: BoBo

Prijeli srbskega tihotapca ljudi

V preiskavi so policisti iz Podlehnika ugotovili, da je tujca do državne meje med Hrvaško in Slovenijo v četrtek z vozilom srbskih registrskih oznak malo po polnoči pripeljal 65-letni Srb. Pred mejo sta tujca izstopila iz vozila in skušala nedovoljeno vstopiti v našo državo. Srb je malo pred 1. uro preko mejnega prehoda Gruškovje legalno vstopil v našo državo.

Pri izvozu Zakl je ustavil vozilo in čakal na oba tujca, ki sta peš prečkala mejo. Vendar so policisti poleg omenjenih dveh tujcev prijeli tudi njega. V njegovem vozilu so našli tudi osebne predmete in prtljago obeh tujcev.

Policisti so Srba pridržali in ga v petek zaradi suma kaznivega dejanja prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države privedli na zaslišanje k dežurnemu preiskovalnemu sodniku Okrožnega sodišča na Ptuju, ki je zoper njega odredil pripor, so zapisali na PU Maribor.

Trije prebežniki v bolgarskem tovornjaku

S PU Novo mesto pa so sporočili, da je v petek na mejni prehod Obrežje na vstop v Slovenijo pripeljal voznik tovornjaka bolgarskih registrskih oznak. Policisti so med pregledom vozila v tovornem delu našli tri Afganistance, ki so se skriti med tovorom skušali izogniti mejni kontroli in nezakonito vstopiti v Slovenijo. Tujce so po zaključenem postopku predali hrvaškim varnostnim organom.

Od petka do ponedeljka so policisti novomeške policijske uprave med varovanjem državne meje na območju krajev Brezje pri Veliki Dolini, Ponikve, Šutna, Rakovec, Drašiči, Žuniči, Metlika, Tanča gora in Radenci izsledili in prijeli še 56 tujcev, ki so nezakonito prestopili državno mejo.

Policijski postopki s 14 Sirci, 12 Alžirci, 11 Pakistanci, po petimi državljani Jemna in Bangladeša, dvema Afganistancema, dvema Somalcema in dvema Iračanoma ter po enim državljanom Indije, Zahodne Sahare in Maroka še niso zaključeni.

Na Obali prijeli 41 prebežnikov

Na območju PU Koper pa so policisti od petka od 7. ure, do danes do 7. ure, obravnavali 41 tujcev, ki so nedovoljeno prestopili državno mejo med Hrvaško in Slovenijo. 24 tujcev so obravnavali policisti iz Ilirske Bistrice, 11 policisti iz Kozine in šest oseb koprski policisti. Tri osebe so v postopku zaprosile za azil in so jih odpeljali v azilni dom. Deset tujcev so že vrnili na Hrvaško, ostale bodo po zaključenih postopkih.

Koprski kriminalisti medtem zaradi organizacije prepovedanega prehajanja meje obravnavajo tudi dva Pakistanca, Slovenca, Romuna in Mehičanko.