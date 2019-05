Številka 420 je neformalna slengovska koda za kajenje marihuane. Foto: Občina Šoštanj

Podstavek partizanskega pesnika Karla Destovnika – Kajuha, ki je bil kot edini slovenski kulturnik leta 1953 razglašen za narodnega heroja, so neznanci porisali z albanskimi dvoglavimi orli, znakom iz albanske zastave. Na podstavek pa so napisali tudi številko 420, ki je neformalna slengovska koda za kajenje marihuane.

Po navedbah občine se v zadnjem času spoprijemajo s povečanim številom priseljencev. V šoštanjski občini namreč živi okoli 10 odstotkov tujcev, od tega večina v samem središču mesta Šoštanj. "Slovenska zakonodaja jim omogoča brezplačno zdravstveno zavarovanje, brezplačne vrtce, brezplačno šolstvo in prehrano," so navedli na občini.

Pojasnili so še, da imajo v šoštanjski osnovni šoli, ki nosi ime prav po pesniku Kajuhu, posebej zaposleno učiteljico za delo s tujci, v medgeneracijskem središču pa so jim na voljo brezplačne ure slovenskega jezika.

Na občini Šoštanj si zelo prizadevajo za ohranitev kulturne dediščine in spoštovanje ter upoštevanje vrednot, in to pričakujejo od vseh, ki tam živijo. Dejanje so prijavili policiji in verjamejo, da bodo vandale ujeli. Tudi sicer pa se v Šoštanju spoprijemajo s povečanjem vandalizma.