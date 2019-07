Foto: MMC RTV SLO

Postopki v zvezi s petkovim prijetjem večje skupine prebežnikov so bili po dosedanjih ugotovitvah zakoniti in strokovni, je v izjavi za medije poudaril vodja sektorja uniformirane policije Policijske uprave (PU) Koper Tomaž Čehovin.

Zaradi zagotavljanja varnosti tako prebežnikov kot policistov se postopki izvajajo skladno z določenimi zakonitimi standardi in tako je bilo tudi v tem primeru. Policisti so prebežnikom ukazali, naj se uležejo, s čimer so jih lažje nadzorovali in nato tudi kakovostno izvedli postopek.

Po izvedbi varnostnih pregledov in ko ni bilo več konkretne nevarnosti, da bi bil v postopkih kdo ogrožen, so prebežnike pospremili do avtobusov, s katerimi so jih pripeljali na policijsko postajo. Tam so opravili registracijske postopke in jih nato z avtobusi vrnili hrvaškim organom.

Kot je navedel Čehovin, pri tem nihče ni bil poškodovan niti ni bilo nasilja, prebežnike pa so tudi oskrbeli z osnovnimi potrebščinami in hrano. Doslej pri prebežnikih sicer niso našli orožja ali nevarnih predmetov, prirejenih za napad.

V petkovi akciji je sodelovalo okoli 40 policistov, pri čemer so se odzvale tudi druge policijske uprave.

Vodja sektorja uniformirane policije je ob tem sodelovanje s hrvaško policijo ocenil kot dobro ter dodal, da do zdaj ni bilo težav z vračanjem prebežnikov. Prav tako so na policiji zadovoljni z delom Slovenske vojske, ki jim je v veliko pomoč. Po drugi strani pa Čehovin razume lokalno prebivalstvo, saj je Bistriško veliko območje "in odzivnost včasih je tudi slabša, kot bi si jo mogoče kdo želel".

Policijski postaji Ilirska Bistrica sicer tako slovenska policija kot Policijska uprava Koper ves čas zagotavljata kadrovsko pomoč zaradi povečanega pritiska ilegalnih migracij, tako da delo poteka učinkovito, je prepričan Čehovin. Ob tem je omenil dodatno pomoč vojske, ki se bo s ponedeljkom še okrepila z napotitvijo še enega voda.