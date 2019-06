Storilci so bili zamaskirani. (Fotografija je simbolična) Foto: BoBo

Na Valjavčevi ulici v Kranju so v soboto okoli 18.15 trije neznani, zamaskirani storilci pozvonili na vratih oškodovancev. Ta sta jih odprla, nato so storilci nasilno vstopili v stanovanje.

Medtem, ko sta dva izmed njih zadrževala lastnike, je eden pregledal stanovanje in ukradel za nekaj sto evrov denarja, nakit, telefon in bančne kartice. Policisti so ob tem sporočili, da oškodovanca na srečo nista potrebovala zdravniške pomoči.

"Na kraju so bili opaženi trije mlajši moški, stari med 25 in 30 let, s kratkimi lasmi. Visoki naj bi bili okoli 180 centimetrov," so še zapisali na PU Kranj.