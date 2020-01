Detonacija je bila povzročena s kalcijevim karbidom. Foto: Policija

Kot so sporočili s Policije uprave (PU) Novo mesto, so policisti takoj po tem, ko so v soboto prejeli več klicev občanov o močni detonaciji v Vrhu pri Boštanju, ki jo je bilo slišati vse do Mokronoga in Škocjana, opravili več razgovorov, nekaj koristnih informacij pa so prejeli tudi po objavi poziva na družbenih omrežjih in v medijih.

Pri kontroli zračnega prometa, Slovenski vojski in agenciji za okolje so preverili tudi namigovanja, da bi bila lahko eksplozija posledica prebitja zvočnega zidu ali potresa, ki pa niso bila potrjena.

Detonacija med vinogradi

Na podlagi zbranih informacij so v ponedeljek med vinogradi zunaj naselja Vrh pri Boštanju odkrili mesto detonacije. Na površini petih kvadratnih metrov sta bili ožgani zemlja in trava, v okolici pa poškodovani stebri v vinogradu. Udarni val eksplozije je poškodoval tudi bližnji počitniški objekt.

V ponedeljek pozno popoldne so nato prijeli in pridržali 35-letnega moškega in pri njem v torek opravili hišno preiskavo, v kateri so mu zasegli električne vodnike in transformator (oboje naj bi služilo kot pripomoček za električni sprožilec) ter še nekaj snovi, ki jih bodo poslali v nadaljnje preiskave.

Po prvih ugotovitvah kaže, da je 35-letnik detonacijo povzročil z večjo količino kalcijevega karbida, ki v kombinaciji z vodo tvori vnetljiv in eksploziven plin acetilen, so zapisali na PU Novo mesto.

Policisti bodo vložili kazensko ovadbo, v kateri mu očitajo povzročitev splošne nevarnosti, za kar je predvidena kazen do petih let zapora.