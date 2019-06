Sodišče je upoštevalo določčene olajševalne okoliščine. Foto: BoBo

Do družinske tragedije je prišlo marca lani, ko je Mediha Hromadžič po družinskem prepiru večkrat zabodla sestro, ki je kasneje umrla. Hudo je poškodovala tudi mater, ki se je kasneje v bolnišnici rešiti iz smrtne nevarnosti.

Kljub temu da je tožilka dejanje označila kot umor in poskus umora na grozovit način in za posamezno dejanje zahtevala 26 in 14 let zaporne kazni, je sodišče odločilo drugače. Dejanje namreč po presoji sodišča ni grozovito, saj naj bi bilo po mnenju izvedenca storjeno v afektu, ki je bil posledica dogajanja tistega dne.

Ob tem je sodišče kot olajševalno okoliščino upoštevalo tudi Medihino opravičilo materi in predhodno nasilje v družini. Tako je bila spoznana za krivo uboja in poskusa uboja, skupno pa so ji prisodili 20 let zaporne kazni. Tožilka Tadeja Majcen je nad izrečeno kaznijo razočarana. Prepričana je, da je prisojena kazen absolutno prenizka, zato je že napovedala, da se bo na sodbo skoraj zagotovo pritožila.