Na Dobu je zaposlenih 145 pravosodnih policistov, ki skrbijo za 596 obsojencev. Zmogljivost zavoda je sicer 540 obsojencev. Foto: BoBo

V Zavodu za prestajanje kazni zapora Dob so danes podrobneje predstavili primera dveh napadov na paznike, ki sta se zgodila v sredo. Vodja zavoda Lidija Pezdir Ristič je potrdila, da sta bila napada ločena ter da je šlo za dva različna obsojenca. Prvi napad se je zgodil v jutranjih urah in drugi okoli 20. ure, v obeh pa policista nista bila huje poškodovana. Oba napada sta se zgodila v najstrožje varovanem oddelku zapora na Dobu.

Pri prvem je šlo za običajen postopek odvzema računalnika, pri čemer je obsojenec temu nasprotoval in skočil v policista. Policisti so ga nato s prisilnimi sredstvi obvladali in premestili v poseben prostor za pomiritev. V drugem primeru je obsojenec najprej sprožil poziv v svoji sobi, na katerega se je policist odzval. Med preverjanjem poziva je pri odpiranju sobnih vrat vanj skočil obsojenec, sicer obsojen zaradi uboja, in ga napadel z vilicami jedilnega pribora. Tudi tega so policisti obvladali s pomočjo prisilnih sredstev in s plinskim razpršilcem ter ga namestili v poseben prostor. Ker se je obsojenec pri tem lažje poškodoval, so ga oskrbeli v novomeški bolnišnici. Sicer pa podrobnosti obeh dogodkov še proučujejo, je dodala.

Pravosodni policist, udeležen v prvem izrednem dogodku, se je v četrtek vrnil na delo, medtem ko je drugi lažje poškodovani še na bolniškem dopustu.

Zapor napadalca ovadil

Kot je povedala Pezdir Rističeva, je zavod napadalca zaradi suma storitve kaznivega dejanja napada na pravosodnega policista za zdaj ovadil policiji in prijavil disciplinski postopek. Možni so še drugi interni ukrepi, kot je začasna namestitev v samico, je pojasnila in dodala, da tovrstne dogodke obžalujejo, a da so ti sestavni del njihovega dela in se v sistemu, kjer delajo z različnimi obsojenci in ljudmi, ki imajo različne težave, pač dogajajo. Pri tem pa je pomembno, da vsakega analizirajo in poskušajo stvari oz. varnost zaposlenih in zaprtih izboljšati, je pojasnila vodja zavoda.

Vodja zapora opozorila na kadrovsko stisko

Vsak tak dogodek po njenem mnenju tudi pokaže, kako odgovorno in zahtevno delo opravljajo zaposleni v zaporih. Pri tem se, kot je opozorila, spopadajo s kadrovsko stisko. Primanjkuje jim pravosodnih policistov in drugih delavcev, kljub temu pa se zavedajo, da takih napadov tudi ob polnoštevilnosti zaposlenih ne bi mogli preprečiti.

Po podatkih Pezdir Rističeve pravosodni policisti na Dobu ob omenjeni kadrovski stiski opravljajo številne nadure, primorani so tudi odpovedovati različna spremstva zunaj zavoda. Po njeni grobi oceni bi za optimalno opravljanje nalog potrebovali še najmanj 20 pravosodnih policistov. Letos jih bodo na novo zaposlili šest.