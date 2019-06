Župnik je že zapustil župnijo. Foto: BoBo

Na kranjskem tožilstvu in kranjski policijski upravi zaradi varstva osebnih podatkov niso želeli ne potrditi ne zanikati, ali primer že obravnavajo. Kot so zapisali, gre za občutljivo temo, ki grobo posega v sfero dostojanstva žrtev in njihovo intimnost, hkrati pa jim povzroča dodatno škodo in jih stigmatizira.

Neuradno naj bi proti župniku prijavo podali starši, kar so potrdili na ljubljanski nadškofiji, kjer so na poizvedovanje Radia Slovenija zapisali, da se je duhovnik odpovedal župniji, ker je bila proti njemu vložena prijava. "V skladu s smernicami je bila njegova odpoved sprejeta. Dokler so postopki v teku, zadeve ne moremo komentirati, upamo pa, da bodo tekli čim hitreje in da se bo pokazala resnica."

Medtem pa je upravljanje župnije prevzel župnik sosednje župnije Urban Kokalj. Kot je zapisal v obvestilu na spletni strani, župnijo prevzema po sili razmer in dodaja, da čuti s farani preizkušnjo, ki jo te dni doživlja celotna župnija.