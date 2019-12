Višje sodišče je zavrnilo pritožbi tako obrambe kot tožilstva in sodba je postala pravnomočna. Foto: Pixabay

V požaru v večstanovanjski stolpnici v ulici Matije Tomca 2 v Domžalah so 26. oktobra 2013 popolnoma zgorela štiri stanovanja v 12. nadstropju in dve v 11. nadstropju, druga stanovanja pa je zalila voda. Iz bloka so zaradi požara evakuirali okoli 150 ljudi. Nihče od stanovalcev ni bil poškodovan, uničenih je bilo devet stanovanj, brez prebivališča je ostalo 34 stanovalcev.

Tožilstvo je Ismetu Silahiću kot odgovorni osebi podjetja Silmont, ki je na strehi stolpnice opravljalo krovska dela, očitalo kaznivo dejanje povzročitev splošne nevarnosti iz malomarnosti. Krovec je decembra lani na predobravnavnem naroku na ljubljanskem okrožnem sodišču priznal krivdo, sodišče pa mu je izreklo pogojno kazen enega leta zapora s preizkusno dobo dveh let.

Poleg tega mora Zavarovalnici Maribor vrniti 792.966,49 evra stroškov sanacije, Zavarovalnici Triglav pa 88.952,52 evra. Tolikšna sta bila premoženjskopravna zahtevka, ki sta ju vložili zavarovalnici.

Po poročanju časopisa Delo sta se na sodbo pritožila tako tožilstvo kot obramba, višje sodišče pa je pritožbo zavrnilo.