Heroin in kokain. Foto: Policija/arhivski posnetek

Vodja oddelka za organizirano kriminaliteto Policijske uprave Murska Sobota Roman Medik je pojasnil, da so tamkajšnji kriminalisti več mesecev zbirali obvestila in materialne dokaze proti osumljenim, ki so iz koristoljubja v organizirani kriminalni združbi storili več kaznivih dejanj organizirane preprodaje prepovedanih drog heroin in kokain.

Med preiskovanjem so policisti vključno s hišnimi preiskavami zasegli 759 gramov heroina, 35 gramov kokaina, 5200 gramov konoplje ter 220 gramov konopljine paste oz. smole.

V predkazenskem postopku so osumljenim uspeli dokazati preprodajo več kot 100 gramov kokaina in več kot kilogram heroina. Vrednost omenjene količine mamil v ulični preprodaji je okoli 60.000 evrov. Skupaj je osumljenih 21 slovenskih državljanov.

Tri povezane hudodelske združbe

Osumljenci so bili organizirani v tri manjše hudodelske združbe, med katerimi je ena delovala neodvisno od drugih dveh, slednji pa sta bili povezani. Posamezniki so si organizirali mrežo prekupčevalcev in posrednikov pri izvrševanju omenjenih kaznivih dejanj.

Združbi sta delovali dolgoročno in dobro organizirano ter neprekinjeno izvrševali omenjena kazniva dejanja. V navedenem obdobju so kriminalisti osumljenim uspeli dokazati 74 kaznivih dejanj in izvesti 15 zasegov prepovedane droge, je pojasnil Medik.

Mamila prodajali v bližini šol

Osumljene, ki so prodajali mamila v urbanih naseljih v neposredni bližini šol, javnih ustanov in na javnih krajih, kar je pri lokalnem prebivalstvu povzročalo zgražanje in strah, so že obravnavali za istovrstna kazniva dejanja. Za dejanje jim grozi od enega do deset let zapora, za dejanje v hudodelski združbi pa od pet do 15 let zapora.

Deset hišnih preiskav je potekalo na območju policijskih uprav Murska Sobota, Maribor, Celje in Ljubljana, pri dveh osumljenih pa so kriminalisti opravili le osebni preiskavi.