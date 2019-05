Zaradi preslepitve Darsa hišni preiskavi v celjskem podjetju Žonta

Ponarejalo naj bi dokumentacijo

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Celjski kriminalisti so na območju policijskih postaj Celje in Žalec opravili hišni preiskavi zaradi suma storitve kaznivega dejanja preslepitve pri pridobitvi posojila. Pri tem so zasegli več dokumentacije.