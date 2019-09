Mamila so storilci skrili v vreče lepila za ploščice. Foto: Policijska uprava Koper

Kriminalistična preiskava se je začela aprila lani, ko so v koprskem pristanišču zasegli 302 kilograma heroina izredne čistosti, kar bi lahko preprodajalcem prineslo protipravno premoženjsko korist v vrednosti 63 milijonov evrov, piše časopis Delo.

Med 20 tonami lepila za keramiko so cariniki odkrili 25 PVC-vrečk, ki so od drugih odstopale tako po teži kot po obliki. Z nadaljnjim pregledom in preliminarnim testom so potrdili, da gre za prepovedana mamila, nato so uslužbenci Fursa zadevo predali policiji. Pošiljatelj blaga je bilo podjetje iz Irana, prejemnik pa podjetje iz Slovenije.

Hišne preiskave osumljencev, ki so jih izvedli maja letos, so potrdile sume, da so se osumljenci ukvarjali tako s tihotapstvom kot z distribucijo prepovedanih mamil, saj so zasegli manjše količine različnih vrst drog v skupni vrednosti 70.000 evrov, pištolo in stiskalnico za izdelovanje paketov za mamila. Zoper četverico je policija podala kazensko ovadbo. Gre za 41-letnega državljana Slovenije in Sirije s stalnim bivališčem na območju Ljubljane, 37-letnika z območja Ljubljane ter še dva 31-letnika z območja Ljubljane.

Koprsko tožilstvo je zdaj spisalo obtožbo proti dvojici, ki je v priporu, dva osumljenca pa sta še na begu, za njima je razpisan evropski nalog za prijetje in predajo.