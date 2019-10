Po ugotovitvah policistov so se sprti trije udeleženci dogodka med sabo poznali. Foto: BoBo

V ponedeljek okrog 21.30 so policijo obvestili, da naj bi na dvorišču stanovanjske hiše na območju policijske postaje Krško prišlo do pretepa, ena oseba pa naj bi bila hudo poškodovana. Na kraj so takoj napotili več policijskih patrulj in reševalce. Ugotovili so, da je 26-letni moški zaradi hudih poškodb, povzročenih z neznanim ostrim predmetom, umrl na kraju dogodka, so sporočili s Policijske uprave Novo mesto.

Osumljenca, ki sta pobegnila s kraja dogodka, pa so policisti in kriminalisti v jutranjih urah prijeli in jima odvzeli prostost. O dogodku so obvestili preiskovalno sodnico, ki skupaj s kriminalisti opravlja ogled kraja kaznivega dejanja, in okrožno državno tožilko. Za pokojnega so odredili sodno obdukcijo.

Kriminalisti danes nadaljujejo intenzivno preiskavo in ugotavljanje vseh okoliščin omenjenega kaznivega dejanja uboja.