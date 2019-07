Sodišče je ugotovilo, da so konji trpeli, niso imeli dovolj krme, pomanjkljiva pa je bila tudi njihova veterinarska oskrba Foto: EPA

Kot je sodbo obrazložil brežiški okrajni sodnik Almir Kurspahić, Klemenčič od poletja do sredine oktobra 2017 na njegovem posestvu v Cundrovcu pri Brežicah vsaj 14 konjem ni zagotavljal zadostne krme in pitne vode ter veterinarske in kovaške oskrbe. Skoraj vsi konji so bili v slabem rejnem stanju, tri kobile shirane z atrofijo mišic, ena popolnoma shirana z razklanimi kopiti, njeno žrebe je poginilo.

Po oceni sodišča je dokazni postopek pokazal, da so v celoti izpolnjeni vsi zakonski znaki mučenja živali. Sodnik sicer pri sodbi ni upošteval očitkov tožilstva o surovem ravnanju in trajnem pohabljenju. A po mnenju prvostopenjskega sodišča ni dvoma, da je šlo za mučenje živali, saj je to možno storiti na dva načina: ali s surovim ravnanjem ali z nepotrebnim povzročanjem trpljenja. Dokazni postopek na sodišču je pokazal, da so konji trpeli, krme ni bilo dovolj, veterinarska in kovaška oskrba sta bili pomanjkljivi, konjem je primanjkovalo ustreznih hranil. Tudi voda bi morala biti sveža in pitna.

Klemenčič je bil obsojen tudi na denarno kazen 900 evrov zaradi kaznivega dejanja oškodovanja tujih pravic, ko je junija 2017, tik pred javno dražbo, ki jo je zaradi poplačila upnikov razpisalo ljubljansko sodišče, dal s posestva odpeljati prikolico za prevoz konj. Soobtoženi Franc Krošelj, za katerega je sodišče ocenilo, da je bil tudi skrbnik konj, je bil obsojen na pogojno kazen šestih mesecev zapora s preizkusno dobo treh let.

Nekoč ponos slovenskega konjeništva

Posestvo Vitacel je bilo po navedbah časnikov nekoč ponos slovenskega konjeništva, čreda konj, tudi po več kot 300 jih je bilo, pa med najboljšimi in največjimi v Sloveniji in celo Evropi. Za konje je bilo v zlatih časih Vitacela vzorno poskrbljeno, a po letu 2010, ko se je podjetje Vitacel začelo spopadati s finančnimi težavami, tudi blokadami in brezupnimi poskusi reševanja poslov, je šlo tudi na posestvu konj samo še navzdol, čreda se je močno skrčila.

Čeprav je v javnost že leta 2011 prišla informacija o tem, da je za konje na posestvu slabo poskrbljeno, se je zgodba okoli zanemarjenih konj dokončno začela razpletati leta 2017, ko so se na veterinarsko inšpekcijo obrnili z veterinarske fakultete, kjer so secirali 2. aprila 2017 poginulo žrebe, ki je bilo pripeljano s posestva. Sledil je odvzem preostalih konj s posestva.

O zadevi bo torej zaradi napovedanih pritožb presojalo še višje sodišče, je pa Klemenčič zaradi odvzema konj vložil upravni spor, ki še ni končan, še pišeta časopisa Delo in Slovenske novice.