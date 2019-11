Podrobna fizična preiskava je pokazala, da nekatere role polietilenske folije po teži odstopajo od ostalih. Nanje so bil pritrjeni modri zavitki, v katerih je bil heroin. Foto: Generalna policijska uprava

Uslužbenci Finančne uprave Republike Slovenije so v koprskem pristanišču oktobra kot rizično ocenili pošiljko s 437 rolami polietilenske folije, ki je tehtala 21.530 kilogramov in je prispela v kontejnerju. Zabojnik je bil iz Združenih Arabskih Emiratov namenjen v Slovenijo. Vmes je bil v Egiptu pretovorjen na ladjo, ki je prispela v koprsko pristanišče.

Uslužbenci Fursa so zabojnik pregledali z rentgenskim skenerjem in ker se jim je ena od pošiljk zdela sumljiva, so opravili še dodatno kontrolo. Iz dodatnih listin so ugotovili, da je pošiljka prispela iz Irana, njen prejemnik pa je podjetje iz Madžarske. Nato so izvedli fizični pregled blaga, pri katerem je sodeloval tudi vodnik s službenim psom za odkrivanje prepovedanih drog. Po detajlnem ogled so ugotovili, da je v 42 od 437 kolutov skritih 1421 zavojev s heroinom.

Foto: Generalna policijska uprava Foto: Generalna policijska uprava Foto: Generalna policijska uprava

Nadaljnji postopek so 30. oktobra 2019 prevzeli koprski kriminalisti, ki so v sodelovanju z delavci FURS opravili detajlni ogled kraja kaznivega dejanja. Pri kriminalističnem ogledu vsebine ladijskega zabojnika so ugotovili, da je v njem 437 kolutov s PVC folijo, 42 od teh kolutov pa je odstopalo po teži. Pri detajlnejšem pregledu so kriminalisti odkrili, da je v njih skritih 1421 zavojev s prepovedano drogo heroin. Skupna teža zavojev s prepovedano drogo heroin je bila 730 kilogramov.

Analize zaseženega heroina v Nacionalnem forenzičnem laboratoriju so pokazale, da je zasežena heroinska mešanica vsebovala približno 70 odstotkov heroina. Povprečna čistost heroina za ulično preprodajo znaša približno 12 odstotkov. To pomeni, da bi iz enega kilograma zaseženega visoko kvalitetnega heroina z redčenjem oz. povečanjem volumna s primesmi, pridobili lahko tudi do šest kilogramov heroina.

Trenutna cena za kilogram heroina na slovenskem ilegalnem se giblje med 15.000 in 20.000 evrov, gram heroina v ulični prodaji pa se giblje med 20 do 40 evrov. "Na podlagi navedenih cen heroina na slovenskem ilegalnem tržišču ocenjujemo, da bi si storilci s grosistično prodajo lahko pridobili med 10 in 15 milijonov evrov, v primeru ulične prodaje pa tudi med 65 in 87 milijonov evrov protipravne premoženjske koristi," so sporočili z GPU-ja.