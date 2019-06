Foto: Radio Koper/GRS Tolmin

V ponedeljek je gorska enota policijske izvedla reševanji na Mali Mojstrovki in Velikem vrhu, v obeh primerih je šlo za zdrs planincev.

V torek dopoldan je planinka zdrsnila na območju Vrtače, v drugi nesreči pa si je planinka na poti proti Kališču poškodovala nogo. Na Staničevi koči pa se je en človek poškodoval med padcem v koči. V Bohinju pa je zaradi nepravilnosti pri pristajanju jadralna padalka padla v jezero in se poškodovala. Prvi so ji pomagali plavalci, deskarji s supi in voditelj čolna, nato so jo prepeljali v bolnišnico, so sporočili s PU-ja Kranj.

"Ko greste v gore, se pripravite, tako fizično kot psihično. Izbirajte sebi, opremi in vremenu primerne ture in upoštevajte, da je osvojitev vrha običajno lažji del poti. Težje zna biti vračanje nazaj v dolino, ker ste takrat že utrujeni, pri čemer se noge in telo nasploh odzivajo drugače, kot če ste spočiti. Bodi razumni in previdni," so še zapisali kranjski policisti.

Tolminski policisti našli hudo poškodovanega kolesarja

V torek zvečer so na območju Tolmina začeli iskati 51-letnega nemškega gorskega kolesarja. Ta se je s kolesom odpravil iz kampa v Kobaridu do vasi Gabrje, nato pa se je po stari cesti povzpel do vasi Krn. Z gorskim kolesom je od tam nadaljeval po stari poti do planine Pretovč. Pogrešani se je nazadnje oglasil ob 12. uri, nato pa se je za njim izgubila vsaka sled. Ker so najbližji posumili, da je z njim nekaj narobe, so na pomoč okoli 19. ure poklicali tolminske policiste. Že po dobri uri in pol so ob stari poti iz smeri planine Pretovč proti naselju Zatolmin policisti našli pogrešanega Nemca. Kot so ugotovili, je pri spustu v ostrem desnem ovinku izgubil nadzor nad kolesom in pri tem padel približno 10 metrov pod planinsko stezo in na kraju poškodovan obležal. Zaradi hudih telesnih poškodb ni mogel do nahrbtnika, kjer je imel mobilni telefon. Območje, kjer je bil najden, pa tudi ni pokrito z GSM-signalom, so sporočili s PU-ja Nova Gorica.

Na kraju so posredovali tudi reševalci GRS-ja Tolmin, ki so ponesrečenca oskrbeli in prepeljali v dolino. Nato so člani dežurne ekipe GRS-ja huje poškodovanega z vojaškim helikopterjem prepeljali na nadaljnje zdravljenje v ljubljanski klinični center.