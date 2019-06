Zadovoljni pogajalci (levo vietnamski premier Nguyen Xuan Phuc, v sredini namestnik premierja Truong Hoa Binh, desno evropska komisarka Cecilia Malmström). Foto: Reuters

Zeleno luč mora prižgati še Evropski parlament, kar pa, kot poroča Reuters, ni samoumevno, saj so nekateri poslanci zaskrbljeni glede stanja človekovih pravic v tej azijski državi.

Evropska unija je dogovor, poimenovan Evfta, označila za "najambicioznejši prostotrgovinski dogovor s katero od držav v razvoju".

Dogovor, ki sta ga v Hanoju podpisala evropska komisarka za trgovino Cecilia Malmström in vietnamski minister za industrijo in trgovino Tran Tuan Anh, je bil podpisan tri leta in pol po koncu pogajanj decembra 2015.

S tem sporazumom bodo ukinjene za 99 odstotkov dobrin, čeprav se bodo nekatere carine postopno zmanjševale v prihodnjih 10 letih, za nekatere, med njimi kmetijske izdelke, pa bodo veljale kvote.

Vietnam, ki je ena od najhitreje razvijajočih se držav v razvoju, k čemur močno pripomoreta močan izvoz in tuje investicije, je v preteklem obdobju podpisal približno ducat prostotrgovinskih sporazumov, med katerimi je tudi sporazum med 11 državami glede ukinitve carin na azijsko-pacifiškem območju (CPTPP). EU je za ZDA drugi največji trg za vietnamski izvoz, glavni izvozni izdelki pa so oblačila in obutev.

Lani je Vietnam v EU izvozil za 42,5 milijarde dolarjev (37,3 milijarde evrov) dobrin in storitev, uvoz pa je bil vreden 13,8 milijarde dolarjev. Vietnamska vlada ocenjuje, da bo sporazum spodbudil gospodarsko rast države, BDP naj bi se do leta 2023 povečeval med 2,18- in 3,25-odstotno letno stopnjo, v naslednjih petih letih pa med 4,57- in 5,30-odstotno.

V petek je EU po dveh desetletjih pogajanj sklenil tudi sporazum z južnoameriškim blokom Mercosur, še letos pa naj bi začel veljati dogovor s Singapurjem, sklenjene pa ima dogovore tudi z Južno Korejo in Japonsko, medtem ko je v fazi pogajanj z Indonezijo, Malezijo, Filipini in Tajsko.